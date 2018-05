Marcelo Brozovic ci ha messo impegno e non è stato tra i peggiori dell'Inter, ma è anche lui tra i responsabili della sconfitta contro il Sassuolo. Per questo l'ira di alcuni tifosi nerazzurri si è abbattuta anche nei suoi confronti. La colpa, però, non è solo delle prestazioni in campo, che anzi erano stato ottime negli ultimi mesi: nel mirino c'era l'eccessiva euforia e carica sui social network. I troppi slogan usati di recente, come l'hashtag #vogliamolachampions.



“Meno male che eri carico…”, “Bravi solo a fare i leoni sui social. Un’altra stagione gettata”, “Smettila di fare le storie e parla di più sul campo”, “Non cambierete mai …. vergognatevi …”, “rima di fare il pagliaccio sui social insieme al capitano uncino, le partite vanno giocate e vinte. Ma che ne sapete voi”, sono solo alcuni dei messaggi sul suo profilo Instagram