Brutte notizie per l'Inter, che perde Brozovic per le prossime due gare di campionato contro Frosinone e Roma. Il centrocampista croato è in dubbio anche per la successiva sfida con la Juventus. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Spalletti pensa di affidare la cabina di regia allo spagnolo Borja Valero. Le alternative sono Joao Mario oppure Nainggolan, avanzando Vecino sulla trequarti.