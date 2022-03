Tra pochi giorni sarà derby d’Italia e l’Inter si sta preparando per affrontare al meglio una sfida che sa tanto di dentro o fuori. Inzaghi dovrà fare i conti con l’infermeria, ma intanto il tecnico nerazzurro può già registrare una buona notizia su tutte: tra domani e giovedì, infatti, Ivan Brozovic tornerà ad allenarsi in gruppo e quasi sicuramente prenderà parte alla trasferta di Torino.



PRUDENZA DE VRIJ - Per quanto riguarda de Vrij, invece, bisognerà attendere ancora un po’ per avere la stessa certezza in merito alla sua presenza in campo contro la Juventus. Procede bene anche il recupero del difensore olandese, che però potrebbe aver bisogno ancora di qualche giorno ulteriore di recupero rispetto a Brozovic. Si farà comunque il possibile e l’impossibile per recuperare anche l’olandese in vista della sfida decisiva contro la Juventus, ma ad oggi, tra Brozovic e de Vrij, è sicuramente il croato quello con maggiori chance di tornare tra i titolari a partire dalla prossima partita.