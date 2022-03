Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore, Arrigo Sacchi, ha espresso la propria opinione in merito alle squadre che guidano la classifica di Serie A.



"Pioli sta facendo una specie di miracolo, perché a livello tecnico e a livello di esperienza il Milan è inferiore sia all’Inter, sia al Napoli, sia alla Juve. Però, grazie al fatto che sono un collettivo, i suoi ragazzi sono in testa e, nonostante non abbiano un calendario favorevole, possono davvero compiere l’impresa.