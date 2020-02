Al ritorno così come all'andata: Marcelo Brozovic fa gol al Milan e riapre un derby che sembrava indirizzato verso la vittoria del Milan. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la rete del croato sia simbolica per l'Inter. Un gol che ha anticipato quello di Lukaku, era andata così anche al primo derby stagionale in cui i due arrivarono al match dopo una discussione avuta al termine della gara di Champions. Questa volta, scrive la "Rosea”, solo baci e abbracci.



“Bello questo derby, arrivato dopo un primo tempo da incubo. L’ha rimessa in piedi Brozovic, annullato da Calhanoglu nei primi 45 minuti: il fatto che sia stato il croato ad avviare la rimonta è stato più che simbolico. Il regista non segnava dal derby d’andata: magia vera, al volo col sinistro a un gesto al pubblico come a dire: «Noi ci siamo, la riprendiamo». Rieccolo, un girone dopo. Un girone dopo quella sera di settembre a cui Brozo e Lukaku arrivarono dopo una lite all’intervallo nella gara di Champions League. Sembrano passati secoli. Ieri sera solo baci e abbracci”.