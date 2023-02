Marcelo Brozovic è pronto a prendersi una maglia da titolare dopo lo stop che lo ha tenuto a lungo ai box. Il croato ha riassaggiato il campo già nel derby, ma contro la Samp dovrebbe essere pronto per rientrare fin dall'inizio, piazzandosi davanti alla difesa, con Calhanoglu mezzala, al posto di Mkhitaryan. Non è tutto, oltre alla titolarità, Marcelo Brozovic indosserà anche la fascia da capitano, che Marotta ha strappato via dal braccio di Milan Skriniar.