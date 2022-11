La buona notizia per l'Inter è che dopo il lungo stop, Marcelo Brozovic è tornato protagonista con la sua nazionale. Il centrocampista è partito da titolare nella sfida di ieri tra Marocco e Croazia, terminata 0-0. La prestazione di Brozovic, però, secondo la Gazzetta dello Sport, non è stata sufficiente. Questa la pagella riservata al calciatore nerazzurro.



Brozovic 5.5: “Il Marocco è chiuso, lui fa circolare ma non trova una giocata speciale. Ordinario”.