, con un'Inter uscita improvvisamente ed inaspettatamente di scena dopo circa una buona ora,La trattativa per prolungare il contratto in scadenza il prossimo giugno 2022 non sta procedendo in maniera particolarmente fluida ealla ricerca di rinforzi per il centrocampo e tentato dall'idea di muoversi su possibili parametro zero (c'è anche il milanista Kessie nei radar), alla luce della grave situazione economica che sta attraversando.molto positivo della formazione di Simone Inzaghi al cospetto della Lazio,di una squadra non sempre equilibratissima ma estremamente efficace nello sfruttare gli ampi spazi che gli uomini di Sarri hanno concesso in campo aperto. Imprescindibile elemento durante le gestioni di Spalletti e Conte, il croato si conferma giocatore strategico anche nella versione 2021/2022 della squadra nerazzurra: troppo importante per far ripartire con velocità ed efficacia l'azione dal basso e fare da filtro davanti alla difesa. Irrinunciabile anche per le stagioni a venire, motivo per il qualeper blindare Brozovic., inducendo il padre-agente del calciatore a guardarsi attorno., città che, dopo qualche incomprensione, è diventata la sua casa. Ma i matrimoni si fanno sempre in due e- unito alla necessità di ridimensionare il monte stipendi - hannoIn questo scenario si stanno inserendo diversi club, pronti a cogliere l'eventuale occasione: insieme al Paris Saint-Germain e al Liverpool, anche il Barcellona potrebbe farci un pensierino e, secondo quanto riportato da RAC1,. Una mossa, forse, per stanare l'Inter e provare ad accellerare la svolta sul prolungamento.