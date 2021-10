Era il momento più atteso del prepartita di Lazio-Inter. C'era molta curiosità sull'accoglienza dei tifosi biancocelesti all'ex tecnico Simone Inzaghi, passato in estate sulla panchina dei nerazzurri non senza qualche polemica. Nella settimana di accompagnamento al match c'erano alcuni dubbi su come avrebbero risposto i tifosi del club capitolino. Lo stesso Inzaghi in conferenza ha dichiarato: "Non mi interessa se ci saranno fischi, io andrò sotto la curva Nord".



Quest'ultima dal canto suo ha risposto con tantissimi applausi e cori, e soprattutto con uno striscione. "22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone!", questo il messaggio della parte più calda della tifoseria biancoceleste che ha consegnato anche un premio all'ex allenatore. Applausi anche dagli altri settori dell'Olimpico. Il ritorno di Inzaghi è stato più dolce di quanto si pensasse.