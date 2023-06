Marcelo Brozovic all'Al-Nassr è una partita ancora da chiudere. Nei giorni scorsi c'era stata un'accelerazione importante per il trasferimento del centrocampista croato, grazie anche all'intesa raggiunta tra l'Inter e il club saudita: 23 milioni di euro complessivi, questa la cifra pronta a entrare nelle casse nerazzurre per la cessione. Manca solo l'ok definitivo da parte del giocatore, che ancora non arriva.



SI TRATTA - Brozovic infatti non ha ancora definito totalmente il proprio accordo con l'Al-Nassr e ha rilanciato: ha chiesto uno stipendio da 30 milioni di euro a stagione per accettare l'offerta, finora con il club saudita si era ragionato su un triennale da circa 20 milioni a stagione. C'è ancora da trattare quindi e sullo sfondo, ad alimentare i tentennamenti del croato, resta il Barcellona: i blaugrana cercano altri rinforzi a centrocampo dopo Gundogan e il gradimento per Brozovic è di vecchia data.