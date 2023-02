Dove eravamo rimasti? A qualche spezzone di partita giocato tra il 6 e il 13 novembre dell'anno scorso: 9 minuti contro la Juventus, 29 contro il Bologna, 10 contro l'Atalanta. Ancora prima, l'ultima partita da titolare con l'Inter risale al 18 settembre, la sconfitta in casa dell'Udinese. Poi un fastidioso infortunio alla coscia ha costrettoa fermarsi per tornare in piedi in tempo per aiutare la Croazia terza ai Mondiali. Pronto per gennaio, dunque? No, perché prima della vittoria contro il Napoli ecco un altro problema, stavolta al polpaccio, dunque rientro rimandato al 18 minuti disputati nel derby una settimana fa., complice un avversario non di prima fascia, la Sampdoria, e la necessità di Inzaghi di reinserirlo al più presto nelle rotazioni.Già, rotazioni. Adesso si può tranquillamente parlare di rotazioni, dato cheil tassello per il futuro, il cui riscatto è da pochi giorni scattato automaticamente. Si prospetta una seconda parte di stagione in cui, senza pensare a quelle, un affare che avrebbe una grande logica, come, ma che al momento rappresenta solo un'idea da esplorare eventualmente in futuro. Invece, le idee di Brozovic, forte del suo, sono chiare: guidare ancora il Biscione dal cuore del centrocampo.