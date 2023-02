Quella di Denzel Dumfries è una situazione molto delicata: al momento non una prima scelta per Simone Inzaghi che gli preferisce Darmian sulla fascia destra, ma una primissima scelta per il ricchissimo Chelsea di Todd Boehly sul mercato. L'Inter, com'è noto, deve rientrare entro precisi paletti sia quanto a monte ingaggi sia per quel che riguarda il saldo cessioni/acquisti all'estate 2023, quindi quello dell'olandese è uno dei primi nomi spendibili parlando di uscite alla fine della stagione in corso. Mulinano i nomi dei possibili sostituti, ma ce n'è uno che, in questi giorni di riflessione ancora lontani dall'apertura delle danze, interessa particolarmente per le caratteristiche del colpo che si andrebbe a perfezionare.



SALVAGENTE - Non è Buchannon, come il bagnino di Baywatch, ma Buchanan: Tajon Buchanan, canadese dell'Ontario, classe 1999 che da un anno abbondante milita nel Club Brugge, la stessa squadra dalla quale il Milan ha prelevato in estate De Ketelaere. Buchanan ha disputato i Mondiali con la sua Nazionale ed è stato sempre impiegato nel club, tranne che per le prime 9 partite stagionali a causa di un infortunio, mettendo assieme un gol e quattro assist fra campionato e Champions League. Percepisce uno stipendio irrisorio, meno di 500mila euro l'anno, e ha un contratto valido fino al 2025, dunque in estate sarà il momento migliore per il Brugge per organizzare una cessione. E' naturale che un profilo del genere, in un momento in cui molti giocatori chiedono un aumento d'ingaggio e al contempo il totale va contenuto, venga tenuto in grande considerazione.