Marcelo Brozovic, matchwinner di Inter-Torino, parla a Dazn al termine dell'incontro: "Una vittoria veramente importante. Sapevamo che la partita sarebbe stata tosta, tanti uno contro uno. Siamo stati in difficoltà, quindi tre punti davvero pesanti. Dobbiamo lavorare di più, avere più gamba, in alcune partite non siamo riusciti a fare quello che sappiamo. Ora bisogna guardare avanti e vincere. Se oggi si è visto qualcosa nato dal confronto di Appiano? Dico che abbiamo parlato e basta. Inzaghi? La vittoria è per lui e per tutti noi, per tutti gli interisti".