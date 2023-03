L’Inter potrebbe tornare alla carica per Manuel Lazzari, dopo gli approcci del passato. A scriverlo è il Messaggero che spiega come il calciatore sia in uscita dalla Lazio.



Ieri Hysaj ha saltato con Milinkovic la fase tattica, ma l’albanese può giocare a destra e insidia piuttosto Lazzari, sempre più in bilico (occhio all’Inter nell’operazione Acerbi) nonostante il rinnovo da poco siglato"