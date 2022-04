Stefan De Vrij corre veloce verso il recupero. Nell’ultima gara di campionato vinta per 2-0 contro il Verona, il centrale olandese era dovuto uscire al termine del primo tempo a causa di un affaticamento muscolare alla coscia con conseguente inserimento di D’Ambrosio. Già dalle dichiarazioni post partita da parte di Simone Inzaghi si era potuta comprendere la lieve entità dell’infortunio e infatti già oggi il centrale difensivo ha lavorato con il pallone con il resto del gruppo.



PRUDENZA MASSIMA - Un rientro fondamentale per la squadra nerazzurra, anche se l’idea del tecnico piacentino è comunque quella di non rischiarlo dall’inizio nella trasferta di La Spezia, per averlo così a pieno regime per l’importantissimo finale di stagione che li attende. I nerazzurri saranno impegnati, infatti, già martedì per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan ed il prossimo weekend nella difficile gara a San Siro contro la Roma, crocevia ritenuto fondamentale per la corsa scudetto.