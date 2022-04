Un indizio di mercato. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è volato a Madrid, ufficialmente per assistere alle due partite dei quarti di finale di Champions League Real Madrid-Chelsea e Atletico Madrid-Manchester City, in realtà per sondare il terreno sul fronte Lautaro Martinez, soprattutto con i colchoneros. L'argentino, al di là di ogni smentita di rito, è sacrificabile, e l'Inter ha bisogno di vendere e soprattutto chiudere con un saldo positivo di circa 70 milioni di euro, per questo dopo Lukaku e Hakimi, almeno un altro big potrebbe fare la valigia, con il Toro indiziato numero uno.



LO SCENARIO - Il futuro dell'attuale numero 10 nerazzurro potrebbe essere proprio a Madrid, alla corte di Simeone, suo principale estimatore. Secondo il Corriere dello Sport dall'Atletico Madrid hanno fatto sapere che l'interesse del Cholo per il connazionale c'è ancora, il problema è rappresentato dal prezzo: costa 70-80 milioni, comunque tanti per l'Atletico, che è disposto però a parlarne per trovare una soluzione. Attenzione anche ai club di Premier League, dove Lautaro piace a molti. Al Tottenham, che aveva pensato a lui la scorsa estate, e all'Arsenal, che è a caccia di un nuovo numero 9. In caso di addio, però, la Liga è la sua destinazione preferita.