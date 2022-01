Giovani talenti crescono https://t.co/aVlsWlgfGl — Pasquale Guarro (@GuarroPas) January 15, 2022

Il legame tra Inter e Volendam sta generando buoni frutti e dopo la crescita di Mulattieri, c'è un altro nerazzurro che in prestito in Olanda sta facendo molto bene: parliamo del portieri Filip Stankovic, premiato come migliore in campo, come testimonia proprio il tweet del Volendam.