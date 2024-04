Inter, buone notizie dall'infermeria: de Vrij e Arnautovic vedono il rientro a Udine

L'Inter tornerà a lavorare domani in vista della prossima gara di campionato contro l'Udinese: Simone Inzaghi può sorridere perché, da qui alla gara del Bluenergy Stadium, dovrebbe recuperare almeno per la panchina i due infortunati di meno lungo corso, ovvero il difensore olandese Stefan de Vrij e l'attaccante austriaco Marko Arnautovic.



L'ex Bologna si era fermato proprio al Dall'Ara, il 9 marzo, per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra, mentre De Vrij ha accusato un problema all’adduttore nel ritiro dell’Olanda. Entrambi, una volta smaltite le noie fisiche, si aggregheranno al gruppo che vede vicinissima la conquista del campionato e dunque della seconda stella dopo che anche l'incrocio casalingo con l'Empoli si è risolto in un successo.