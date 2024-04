Ag. Thiago Motta: 'Bologna? Non so se rimarrà, Liverpool e Barcellona sono interessanti...' La verità sulla Juventus

Il procuratoreha parlato del suo assistitoa TMW: "Il discorso è semplice. Uno non si rende conto di cosa stia facendo al Bologna oggi., c'è un ambiente incredibile e sente sulle sue spalle il peso di questa situazione. E' un momento difficile da descrivere quello che si vive in città. Ed è dura pensare ad altro. E' un insieme di cose unico, Motta ha vissuto una empatia simile allo Spezia. Non può pensare ad altro ora”.

“In questo momento siamo tutti coinvolti perché è una situazione unica. Io difendo gli interessi di Motta, escono fuori tante cose ma. Non ci sono accordi o dialoghi. In questo momento l'unica realtà è che Motta ha un contratto in scadenza col Bologna., perché non ho trattative con nessuno. Non si può parlare di cose che non sono in essere. La situazione delle big?".

Nelle ultime settimane,Si sta discutendo di durata, ingaggio e soprattutto progettualità. Thiago Motta attualmente guadagna circa 1,3 milioni di euro, a Torino la busta paga sarà più ricca.