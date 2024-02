Inter, Dimarco: 'Scudetto e quota 100? Nessun calcolo, siamo un grande gruppo. Gol? Ho ascoltato Inzaghi'

Intervenuto a DAZN dopo la netta vittoria dell'Inter contro l'Atalanta, Federico Dimarco ha parlato così: "Se pensiamo a quota 100? Pensiamo partita per partita, dobbiamo fare pochi calcoli ma pensiamo a giocare"



Hai mai giocato in una squadra così dominante anche da ragazzino?

"No ma questa Inter è bella da vedere giocare. Stiamo bene tra di noi, ci divertiamo in allenamento, scherziamo in spogliatoio, c'è un bel clima, stiamo andando bene e dobbiamo continuare così. Darmian non ha fatto doppietta? Mi ha fatto incazzare perché quando ero a Verona mi ha fatto gol contro"



Dedica ad Inzaghi

"Mi ha detto lui di partire laterale, non so perché ma la palla è arrivata proprio lì. Quando parla il mister, succede sempre qualcosa, l'ho voluto ascoltare. Stiamo veramente bene, ci divertiamo. Questa consapevolezza di essere così squadra l'abbiamo raggiunta dopo la finale col City. Siamo un grande gruppo, una grande squadra. Sono andati via giocatori forti ma ne sono arrivati altri altrettanto forti"



Futuro da allenatore?

"Penso a fare il giocatore in questo momento"



Lautaro

"Giocatore fortissimo, ha vinto il Mondiale. E' il nostro capitano, ci fa stare bene, dà i giusti consigli ai giovani. Il gol di oggi non ci ho creduto, ha fatto gol di sinistro. Però ha fatto un gran gol. Fa gol in tutte le maniere, è un attaccante incredibile. Si crea tante occasioni da solo, sta facendo una stagione incredibile"