Inter, Darmian: 'Siamo consapevoli delle nostre qualità, ma niente è ancora chiuso'

Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport dopo il successo dell'Inter per 4-0 contro l'Atalanta, risultato arrivato grazie anche al suo gol dell'1-0: "Oggi fortunatamente è arrivato un gol che ha sbloccato la partita e ha permesso di indirizzare la sfida, non era semplice contro una squadra in salute come l'Atalanta, è stata una vittoria fondamentale".



L'Inter ha fatto vedere tutto il suo strapotere, anche mentale...

"Siamo consapevoli delle nostre qualità, ma sappiamo anche che non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo proseguire a lavorare come stiamo facendo perché niente è ancora chiuso".



L'Inter ha migliorato anche la fluidità all'interno di tutte le partite?

"Non so se emerge di più in questo tipo di gare, ma è ciò che cerchiamo di fare. Noi lavoriamo tanto anche in settimana e cerchiamo di riportarlo in gara, con le squadre orientate sull'uomo questo può essere un fattore che mette in difficoltà. Ma sappiamo che possiamo ancora migliorare e stiamo lavorando proprio per questo".