Dopo il pareggio con il Bologna, l’umore in casa Inter è sotto ai tacchi. Ma una novità che arriva dall’infermeria può dare un po’ di sollievo a Simone Inzaghi. I nerazzurri infatti saranno impegnati in un tour de force al rientro dalla sosta delle nazionali: attendono Lautaro e compagni 6 gare in 22 giorni. Serviranno tutti e servirà recuperare l’unico che in questo momento è ai box, ossia Marko Arnautovic.



RIENTRO - L’austriaco è sulla via del ritorno e potrebbe esserci già nella trasferta di Bergamo del 4 novembre. Sarà usata la massima prudenza per l’ex Bologna ma è chiaro come stia anticipando la tabella di marcia. Gli almeno due mesi della diagnosi post infortunio di Empoli si stanno riducendo e l’obiettivo Derby d’Italia di fine novembre è ormai ampiamente nelle corde di Arnautovic.



MERCATO - Marko ha messo assieme in questo primo scampoli di stagione 6 presenze con un assist, per Lautaro, in 233’. E scalpita per tornare e godersi questa chance in una big capitata nella parte finale della sua carriera. Il suo pronto rientro ha cambiato anche i piani della società. Nel post Bologna infatti ha parlato di lui lo stesso Inzaghi. “Tornare sul mercato a gennaio per un attaccante? No, abbiamo parlato con il club. L'infortunio di Arnautovic si poteva pensare fosse più lungo invece in cinque settimane, due sono passate e ne mancano tre, dovremmo averlo a disposizione", ha affermato. Il peggio potrebbe essere alle spalle come i cattivi pensieri che sono venuti ai tifosi interisti quando hanno visto le lacrime del proprio giocatore infortunato. C’è da dare una mano agli altri tre del reparto e Arnautovic corre per riprendersi un posto al sole.