Francesco Nunziatini è il nuovo che avanza in casa Inter. Arrivato nel corso dell’estate a titolo definitivo dal Livorno, il centrocampista classe 2003 sta sorprendendo in questa prima fase del ritiro agli ordini di mister Simone Inzaghi. Che lo ha già fatto esordire nell’amichevole contro il Lugano. Uno spezzone di partita giocato con personalità a conferma di quelle caratteristiche che avevano convinto il club nerazzurro a puntare fortemente su di lui. Per il presente e per il futuro.