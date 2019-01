L'edizione odierna del Corriere della Sera spiega come i risultati negativi conseguiti dall'Inter potrebbero indurre la società a una rivoluzione.



“L’allenatore rimarca la scelta della difesa a tre, «non avevo esterni ed era una buona occasione per vedere insieme i due attaccanti», sa bene però che questa settimana con l’impegno nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio, rischia di diventare decisiva per tutti, anche per lui. L’ad Beppe Marotta ha centrato il punto della difficoltà nerazzurre. «Un aspetto su cui dobbiamo lavorare è valorizzare al massimo il concetto di appartenenza. Quindi andare anche alla ricerca di giocatori che abbiano questo tipo di profilo, un profilo vincente. Siamo in un momento interlocutorio del nostro cammino e dobbiamo cercare di centrare l’obiettivo di conquistare la Champions in questa stagione». Tutto il resto è un di più che l’inter oggi può sognare, non permettersi. A metà anno bisogna pensare solo a difendere il posto Champions, per giugno c’è già aria di rivoluzione”.