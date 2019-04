Perisic-De Paul, destini incrociati, questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Ausilio abbia in pratica prenotato l'asso dell'Udinese.



“Gennaio, se fosse andato via Perisic, Rodrigo de Paul sarebbe piombato a tempo di record alla Pinetina. Era lui il giocatore prescelto da Beppe Marotta e Piero Ausilio per sostituire il croato che aveva chiesto la cessione al club. Poi non se n’è fatto niente perché l’Inter ha rifiutato le uniche offerte (tutte per il prestito) arrivate in sede e così De Paul è rimasto a Udine, dove tutti però restano convinti che la trattativa sfocerà in matrimonio in estate, nonostante nelle ultime settimane pure il Napoli si sia fatto avanti sull’argentino. L’incontro ad Appiano con Augustin Jimenez, procuratore di De Paul, ha posto Ausilio in pole position, questo perché - a corredo - è già stato trovato un accordo di massima con l’Udinese sulla valutazione del cartellino, 30 milioni, che l’Inter vorrebbe abbattere con l’inserimento di bonus e contropartite”.