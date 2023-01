Skriniar out, Djalò in. Adesso o a giugno. È questa la strategia dell'Inter per la difesa: l'ex Milan, in scadenza col Lille nel 2024, piace molto ai nerazzurri. Se non nei prossimi giorni, Marotta tenterà l'assalto al centrale a partire da febbraio come svela il Corriere dello Sport: il budget è fissato a quota 15 milioni di euro.