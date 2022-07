. È questo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, che ha ripercorso le lunghe trattative per il rinnovo dell’accordo tra la casa americana e i nerazzurri. Un nuovo legame che è destinato a duraree porterà nelle casse della squadra dirispetto a quelle pattuite nel precedente contratto.- Le trattative sono durate mesi. La base di partenza, ossia il vecchio accordo, era ritenuta troppo bassa dal club milanese, sia per il suo status che per le cifre che circolano tra gli altri top club italiani ed europei.. E invece si sono trovati ora tutti i presupposti per prolungare. Allora c’era Ronaldo, oggi una società nuova, attenta alle dinamiche attuali e che ha scucito all’azienda americanaDella durata dell’accordo si sta ancora discutendo, ma il più è fatto e rappresenta un grosso balzo in avanti per i nerazzurri.Allora si viveva l’epoca, un momento di riorganizzazione della società, che ora con Suning si è aperta a una nuova e più illuminata gestione, da un punto di vista di partner e accordi commerciali.- L’Inter vive ora una situazione totalmente diversa.e, nonostante le cifre con Nike siano passate da 4 a 12, 5 milioni, si trattava ancora di un accordo troppo al ribasso. Uno dei fattori che più ha influenzato questa volontà di riadeguare il contratto è stato anche il vedere le mosse dei cugini milanisti.Da lì l'accelerata al nuovo accordo: Inter e Nike sono ormai diventate negli anni quasi simbiotiche e lo saranno anche in futuro.