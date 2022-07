Dybala aspetta sempre l'Inter: ma, in un contatto con i dirigenti, l'entourage dell'attaccante argentino ex Juve ha fatto sapere ai nerazzurri che ora devono accelerare i tempi, altrimenti prenderà in considerazione altre offerte come quelle di Napoli e Roma secondo la Gazzetta dello Sport.



Il Corriere della Sera scrive che il suo agente Antun ha avuto una call conference con il Napoli, mentre si complicata la pista che porta all'Inter: Marotta ha declinato la richiesta di firmare un impegno scritto a prenderlo non appena sfoltito l'attacco.