Passi avanti importanti nella trattativa tra Inter e Monaco per Keita Baldé Diao. Nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra i club, che sono arrivate a un accordo per l'ex laziale. In standby, per il momento, la situazione di Antonio Candreva, con le due società che parleranno di lui in un secondo momento.



I DETTAGLI - A testimonianza di come l'affare sia entrato nelle sue fasi finali, il Monaco ha deciso di non convocare Keita per l'esordio in Ligue 1 contro il Nantes. Giornata libera oggi per il senegalese, che ha passato il pomeriggio in compagnia dell'agente Roberto Calenda, che ha anche postato una foto sui social network in compagnia del classe '95. Ultimi dettagli da sistemare per il prestito oneroso (tra i cinque e i sei milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Fasi finali della trattativa, l'affare Keita può vedere il suo traguardo già entro il weekend.