L'uomo del momento è lui, Lautaro Martinez. In gol anche contro l'Atlético, l'argentino sta convincendo tutti e farà dissanguare i fantallenatori all'asta: secondo quanto svelato da Sky, nel suo contratto c'è una clausola rescissoria che con 111 milioni consentirà ai club stranieri di portar via Lautaro all'Inter in futuro.