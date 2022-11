Il Mondiale in Qatar continua a perdere alcune delle sue stelle ma non sembra essere questo il destino di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter prosegue la sua corsa contro il tempo ma dagli ambienti vicini alla nazionale belga filtra ottimismo sul recupero di Big Rom. Certo, nulla è ancora deciso e tutto potrebbe cambiare nelle ultimissime ore, ma l’ex Chelsea dovrebbe essere nei 26 che Roberto Martinez annuncerà nella giornata di giovedì.



CONDIZIONI – I test sostenuti con lo staff medico della propria nazionale hanno evidenziato piccoli progressi ma il redde rationem arriverà solo verso nel weekend quando è programmata la risonanza magnetica. Per ora il giocatore svolge solo terapie e spera di iniziare presto a lavorare almeno in palestra ma il recupero dal guaio muscolare e, più precisamente, dalla ricaduta sulla cicatrice della coscia sinistra, è complicato. La speranza del Belgio è che Lukaku possa farcela almeno per la terza partita della fase a gironi, quella del primo dicembre contro la Croazia ma tutto è ancora in bilico.



PRESENTE – Per quello Big Rom nella lista ci sarà: la sua presenza è troppo importante per un gruppo in fase calante e che necessita di aggrapparsi al suo totem. Un vice Lukaku di fatti non c’è, e Martinez deve anche risolvere la grana Hazard, le cui condizioni non sono ottimali. Ecco perché nei 26 Lukaku avrà il suo slot ma potrebbe non tenerlo a lungo. Se i medici non dovessero dare l’ok e se lo stesso giocatore dell’Inter dovesse rinunciare per evitare ulteriori lunghi stop, allora il suo posto potrebbe essere ceduto. C’è tempo: per regolamento la lista può essere cambiata fino a 24 ore prima del match d'esordio (martedì 22 per il Belgio). Big Rom c’è e lotta soprattutto per esserci fino in fondo.