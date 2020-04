Conte ha già scelto Giroud come vice Lukaku. Il centravanti francese è in scadenza di contratto col Chelsea, che però può far valere unilateralmente una clausola di rinnovo per la prossima stagione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta a offrirgli un biennale con opzione per la terza stagione a cifre più basse rispetto al suo attuale ingaggio da 8 milioni di euro netti all'anno.