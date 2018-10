La Gazzetta dello Sport evidenzia l'importanza di Mauro Icardi per l'Inter di Spalletti e spiega come il gol siglato dall'argentino contro il Tottenham potrebbe rappresentare per i nerazzurri il crocevia della stagione.



“Dal Tottenham ad Eindhoven, non era roba per gente inesperta. Funziona come nelle passeggiate d’estate in montagna: sentiero per famiglie, oppure attrezzato. Ecco, per gli ultimi 20 giorni dell’Inter serviva l’attrezzatura giusta. Un gioco per duri, per i campioni. E il peso specifico dei big in campo s’è visto. S’è visto Mauro Icardi, la cartolina della Champions nerazzurra è tutta sua. Se e quando l’Inter passerà il girone, non ci sarà mai nessuno che non identificherà nel gioiello al Tottenham il gol che ha cambiato i destini europei nerazzurri”.