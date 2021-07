Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per la trattativa Nandez tra Inter e Cagliari. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Le prossime 72 ore serviranno proprio a smussare le ultime divergenze tra Inter e Cagliari, che stanno lavorando per arrivare in fretta a un’intesa. E quando Nandez sbarcherà martedì in Italia, sarà probabilmente per cominciare una nuova avventura professionale. Niente scalo, Milano destinazione finale. L’appuntamento decisivo tra le parti è infatti in agenda per lunedì: un dentro o fuori per chiudere l’affare, in un verso o in un altro. Ieri Giulini – ancora in vacanza all’estero - ha confermato all’Inter la sua richiesta di cinque milioni per il prestito: niente sconto per il momento, le parti restano distanti due milioni. In altri tempi, per questa cifra, l’affare poteva ritenersi concluso. Ma in epoca di post pandemia e di crisi generale, meglio andarci con i piedi di piombo”.