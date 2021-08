Oggi può essere il giorno di Nahitan Nandez all'Inter, pronta a incontrare il Cagliari per chiudere il cerchio col ritorno in Sardegna di Nainggolan. Il club sardo chiede 5 milioni di euro per il prestito (contro i 3 offerti dai nerazzurri) del centrocampista uruguaiano e un riscatto fissato a 21 milioni. Sullo sfondo resta l'interesse dell'Inter per i terzini destri Dumfries (PSV Eindhoven) e Bellerin (Arsenal).