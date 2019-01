. Il nazionale italiano (22 anni il prossimo 7 febbraio) è sotto contratto fino a giugno 2022 col Cagliari, che non intende perderlo a stagione in corso. Infatti i due club stanno discutendo dell'affare già ora, ma in vista del prossimo mercato estivo.Come appreso da Calciomercato.com, nella giornata di ieri (giovedì) a pranzo c'è stato un: l'Inter spinge per anticipare la concorrenza e prenotare Barella al più presto.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com