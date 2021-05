A salvezza raggiunta il Cagliari ha iniziato a programmare il futuro e il punto di partenza potrebbe essere la conferma di Radja Nainggoaln ancora in prestito secco dall'Inter. il club del patron Giulini ha alzato l'offerta a 5 milioni di euro complessivi, ma non tutti usciranno dalle casse societarie.



Secondo Sky Sport 2 milioni circa saranno immediati, gli altri 3 passeranno dalla rinuncia da parte del Cagliari dei premi su Barella per lo scudetto (circa 2 milioni) a cui si aggiungerà l'opzione di acquisto sul giovane Ladinetti valida per 18 mesi alla cifra già stabilita di 2,5 milioni.