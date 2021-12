Domenica alle 20.45 l'Inter torna in campo per la 17esima giornata di Serie A e a San Siro ospita il Cagliari. I nerazzurri, freschi della qualificazione agli ottavi di Champions League, vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva (sarebbe il nono risultato utile in serie) per rispondere a Milan e Napoli nella corsa scudetto. I rossoblù, invece, hanno pareggiato negli ultimi quattro turni e cercano ancora il secondo successo in questo campionato (l'unico il 17 ottobre contro la Sampdoria).



LE ULTIME - Inzaghi orientato a confermare la squadra in blocco dal centrocampo in su, con la coppia Dzeko-Lautaro in attacco e il trio Barella-Brozovic-Calhanoglu in mezzo. In difesa Dimarco favorito su D'Ambrosio per completare il reparto. Mazzarri punta tutto sulla buona vena di Joao Pedro e l'esuberanza di Keita, in difesa dubbio con Carboni favorito su Godin.



DOVE VEDERLA - Inter-Cagliari avrà fischio d'inizio domenica 12 dicembre alle ore 20.45 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, sarà visibile in streaming su Smart Tv, pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro.