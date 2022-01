È ormai questione di dettagli il passaggio in prestito di Felipe Caicedo dal Genoa all'Inter. Dettagli che in queste ore le parti sono al lavoro per cercare di limare e che riguardano soprattutto l'ingaggio del giocatore.



L'ecuadoriano in rossoblùu percepisce uno stipendio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. L'Inter, prelevandolo a titolo temporaneo fino a giugno, dovrebbe versarne circa la metà ma non intende spendere tanto per un giocatore da utilizzare solo in caso di emergenza, spingendosi non oltre gli 800 mila. Ecco perché, come vi spiegavamo ieri, la dirigenza nerazzurra avrebbe chiesto ai colleghi rossoblù di contribuire garantendo la parte rimanente dell'ingaggio, circa un terzo di quanto previsto.



Una soluzione che a Villa Rostan sembrano comprensibilmente gradire poco, visto che uno dei motivi, ma non l'unico, che spingono Caicedo lontano da Genova è proprio il suo sontuoso stipendio.



La chiave per sbloccare il tutto potrebbe così arrivare dallo stesso calciatore. Nei colloqui avuti nelle scorse ore con l'agente di Caicedo, l'Inter avrebbe chiesto a quest'ultimo di rinunciare a parte degli emolumenti. Uno sforzo che permetterebbe alla trattativa di andare in porto, soddisfando i reciproci desideri di tutte le parti in causa.