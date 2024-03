Inter, Calhanoglu ai tifosi: 'Vincere lo scudetto in casa del Milan? Calma...'

La stagione dell'Inter sta facendo sognare i suoi tanti tifosi. La squadra di Inzaghi gioca bene, vince e sta facendo il vuoto in classifica. I nerazzurri hanno un vantaggio di 12 punti sulla Juve, la più diretta inseguitrice. Di questo passo, Lautaro e compagni potrebbero riscrivere il libro dei record della Serie A e sfondare il muro dei 100 punti, traguardo tagliato solo una volta dalla Juve di Conte. Ma se la stagione potrebbe essere storica - essendo la stessa che potrebbe portare alla seconda stella - c'è uno scenario che potrebbe portarla nella leggenda: vincere il ventesimo scudetto nel derby col Milan del 21 aprile. Un sogno per i tifosi nerazzurri.



IL SOGNO - Alla Pinetina ce n'erano tanti anche oggi per supportare i giocatori e fare selfie con i protagonisti della super stagione, in uscita dal centro sportivo nerazzurro. Tra i più acclamati anche Hakan Calhanoglu che ha risposto così a quanti gli hanno prefigurato questo scenario. Come si vede in un video di Sky Sport, il turco ha risposto così a chi gli chiedeva di vincere il titolo, battendo il Milan nella stracittadina: "Calma, calma...', aiutandosi con un gesto della mano per calmare i bollenti spiriti nerazzurri. Ex, acclamato dai nerazzurri e contestato dai rossoneri, per Calha il derby non sarà mai una partita normale. Figurarsi se può valere uno scudetto.