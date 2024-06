Inter, Calhanoglu chiude al Bayern: il retroscena sulle chiamate con Bastoni e Ausilio

AFP via Getty Images

IL COMUNICATO DI CALHANOGLU

La storia è chiusa:ha voluto restare all'e i nerazzurri si tengono volentieri il loro regista. La corte delè ormai acqua passata e a metterci la pietra sopra ci ha pensato lo stesso centrocampista turco.Un'uscita pubblica, forte, quella che Calha ha fatto sui propri social. Un vero e proprio comunicato per ribadire di stare bene a Milano, sponda nerazzurra, e di voler vincere ancora altri trofei all'Inter. Ma come si è arrivati al fatidico comunicato?- Dietro al 'no' al Bayern c'è anche l'intervento decisivo dei compagni di squadra e di. A differenza di quanto accaduto un anno fa con, quando il cellulare squillava a vuoto, il direttore sportivo dell'Inter - in Germania nelle ultime ore - si è messo in contatto con Calhanoglu e insieme ad Hakan ha ideato la via d'uscita, spiega La Gazzetta dello Sport raccontando i retroscena della vicenda.

Prima ancora del contatto Ausilio-Calha, però, ce n'è stato un altro importante: quello con. Nel ritiro della Nazionale a Lipsia, i giocatori dell'Inter si sono confrontati sul caso Calhanoglu e il difensore classe 1999 ha quindi chiamato il centrocampista turco per farsi spiegare la situazione: Hakan si è spiegato e ha tranquillizzato sul fatto che la permanenza a Milano fosse il piano A. Da lì è arrivato il colloquio chiarificatore con Ausilio e quindi l'uscita pubblica.- Segnale accolto bene da, che aspettava la soluzione del caso ed era pronto a entrare in scena in prima persona. Nulla da fare invece per il Bayern e per l'agente di Calhanoglu,, che aveva incontrato due volte il club tedesco.