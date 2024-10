Getty Images

Inter, Calhanoglu convocato in Procura per i suoi rapporti con il capo ultrà Ferdico

Redazione CM

11 minuti fa



Tocca ad Hakan Calhanoglu. Dopo Inzaghi, Zanetti e Calabria, oggi dovrebbe toccare al centrocampista turco dell'Inter essere ascoltato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta “Doppia curva” L'ex Milan, impegnato nei giorni scorsi con la Turchia negli impegni di Nations League, dovrà rispondere alle domande sul rapporto con i capi ultrà della Curva Nord finiti in carcere, sempre come persona informata dei fatti e non come indagato.



In una conversazione del 26 maggio 2023 con Marco Materazzi, Marco Ferdico, capo ultrà interista, diceva “di aver incontrato Calhanoglu” e “Barella, per parlare delle criticità sorte per la vicenda dei biglietti della finale di Champions” e avrebbe “appreso - scrivono i pm - perfino le lamentele del calciatore turco per il comportamento della società”. Lo stesso Ferdico avrebbe fatto riferimento a una “pizzata” con Calhanoglu e rispettive famiglie.