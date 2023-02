Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport prima del match di questa sera con la Sampdoria: "Sarà una partita complicata, qui è sempre stato difficile. Ci siamo preparati bene in questa settimana, speriamo di vincere, dobbiamo dare il massimo. Il Napoli sta facendo un gran lavoro, ma noi non guardiamo loro, dobbiamo pensare a noi e a vincere partite difficili come quella di oggi".