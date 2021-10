A qualche minuto dal fischio d'inizio del match tra Inter e Juventus, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sono emozionato perché questa partita è importante non solo per noi ma per tutti i tifosi e il club. Ci siamo preparati bene e spero faremo una grande partita tutti insieme per portare a casa i tre punti".



Che gara ti aspetti dalla Juve, che arriva molto bene?

"Loro hanno iniziato non molto bene ma sappiamo che la Juventus è sempre la Juventus. Sono forti, hanno giocatori con qualità, però abbiamo preparato bene la partita in questi giorni. Siamo pronti, siamo l’Inter e sappiamo cosa fare sul campo”.



SULLA CAVIGLIA - Poi a Dazn: “La caviglia non è ancora al cento per cento, però mi sento meglio, abbiamo deciso così col mister e spero di dare il massimo”.