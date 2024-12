AFP via Getty Images

Al Gran Galà del Calcio AIC, Hakanha parlato a Sky Sport, ecco le sue parole.“Lo Scudetto è stataSono contento di essere qui a ricevere il premio. Ma quello che è successo ieri a Edoardoè stata una cosa molto difficile per noi mentalmente, come hanno detto tutti. Siamo con lui, la salute viene prima del calcio."Noi vogliamo sempre vincere, ma giocando tante partite non è facile., siamo tutti lì in campionato. In Champions stiamo facendo molto bene, ci aspetta una gara dura a Leverkusen.

“Chi temete di più in Italia?si sono rinforzati tutti. Noi guardiamo solo a noi stessi"."Ho avuto due infortuni, è la prima volta per me in carriera. L'ultimo è stato più lungo, ho recuperato poco."Vogliamo essere, per adesso siamo lì ma manca ancora tanto,il mio sogno è quello,