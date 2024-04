Inter, Calhanoglu: 'Non mi ispiro a nessuno, ho imparato da solo. Pirlo non difendeva come me'

Intervistato da Copa 90, il centrocampista dell'Interha raccontato la sua trasformazione, la sua evoluzione da giocatore offensivo a regista sotto la guida di Inzaghi."Sì, tutti mi conoscono come un numero 10, come un centrocampista offensivo. È nato tutto dal mister quando Brozovic era infortunato e la mia prima partita era contro il Barcellona quando ho segnato e abbiamo vinto 1-0 in casa. Da quella partita è cominciato tutto, ho continuato a giocare in quel ruolo, mi trovo bene e penso di essere cresciuto molto in quel ruolo".

"No. Ho imparato da me stesso. Ovviamente ho degli idoli, osservo giocatori come Pirlo, ma Pirlo non difendeva come faccio io. Quindi per quello forse mi ispiro a Gerrard, Lampard o Xabi Alonso. Prendo da ognuno qualcosa. Ma io voglio essere solo me stesso".