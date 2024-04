Balotelli: 'Calhanoglu un signore, fossi stato al suo posto...'. E difende lo striscione di Dumfries: 'Bellissimo!'

difende lo striscione di("Un bellissimo sfottò") ed esalta: "Un vero signore".La festa per il 20esimo Scudetto dell'Inter è stata caratterizzata anche dai tanti sfottò rivolti da tifosi e giocatori all'indirizzo dei rivali del Milan, sconfitti nel Derby che ha consegnato il Tricolore ai nerazzurri.Tra questi sfottò qualcuno ha scatenato le polemiche, su tutti quello cheha preso ed esposto sul pullman scoperto raffigurantecome cane al guinzaglio. Il terzino olandese si è scusato e la Procura della FIGC ha aperto un fascicolo, ma le polemiche non si sono spente.

- Ne parla con il sorriso il doppio ex, durante la puntata di '' di lunedì sera andata in onda su Twitch. L'attaccante prima ha chiuso rapidamente il dibattito su chi sia più forte tra Federico Dimarco e Theo Hernandez ("Theo Hernandez più forte di Dimarco? Ma dai. Abbiamo appena iniziato e devo già andarmene?"), poi ha dato un giudizio sulla rivalità cittadina: ". Non ha vinto con uno che ha fatto da solo 50 reti. Dobbiamo tutto al gioco della squadra e ai calciatori.. Se prendiamo gli undici delle due squadre i nerazzurri non cambierebbero nessuno".

Il piatto forte però è lo striscione dopo le scintille nl derby tra Dumfries e Theo (entrambi espulsi), Balo se la ride: "".Viviano gli ha chiesto se al contrario si sarebbe creata una polemica sul razzismo, Balotelli risponde senza dubbio: "Sì, si sarebbe creata una polemica sul razzismo perché l'Italia è un paese di ignoranti, ma sicuramente non perché sarebbe stato razzismo".Infine, un pensiero sulla reazione del milanista Theo Hernandez: "Se fossi stato io al posto di Theo Hernandez avrei rosicato, però fa parte del calcio.". Rivolgendosi a Nainggolan, poi, ha concluso: "Tu vinci il campionato con la Roma contro la Lazio. Coi giocatori della Lazio litighi in campo. Lo sfottò glielo fai, dai".

- Altro tema, bersaglio di cori, sfottò e insulti durante i festeggiamenti del Milan per lo Scudetto del 2022. Il centrocampista turco ha deciso di non reagire, limitandosi a lanciare un classico coro durante la festa dell'Inter in piazza Duomo ("Chi non salta rossonero è").Balotelli ha esaltato il comportamento di Calha: "Devo essere sincero, è stato un signore. Fossi stato io Calhanoglu non sai cos'avrei combinato, lascia stare. Io avrei fatto mille volte peggio, lui è stato veramente un signore".