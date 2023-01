Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Empoli: "In dieci contro undici è stato difficile giocare. Abbiamo sbagliato, abbiamo perso ma il campionato è ancora lungo. Mi dispiace per i tifosi".



RIMONTA - "Napoli? Tredici punti sono troppi, ma noi dobbiamo continuare e non fermarci. Non dobbiamo sbagliare le partite come oggi".