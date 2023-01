Eroe per una notte. Tommaso Baldanzi decide Inter-Empoli e a fine partita, intervistato da Dazn, non contiene la gioia: "Poco da raccontare, è un'emozione forte. Sono entrato bene e ho dato una mano alla squadra. Ci tenevamo a fare un'impresa, ancora con una grande squadra non l'avevamo fatta, poi questo era un campo difficile. Ma tutti quelli che hanno giocato hanno fatto una partita strepitosa. Siamo molto soddisfatti per stasera. Gol più importante della carriera? Sicuramente sì, è un gol importante, poi in uno stadio così... spero di fare sempre meglio e fare sempre di più".