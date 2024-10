Inter, Calhanoglu sentito in questura: "Vedevo gli ultras, la società mi disse di non farlo. Mai ricevuto pressioni"

Getty Images

Proseguono glinell'ambito dell'inchiesta "Doppia Curva" coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dalla Direzione Distrettuale Antimafia che lo scorso 30 settembre 2024 ha portato all'arresto di 19 ultras di Inter e Milan e che ha decapitato i direttivi della Curva Nord interista e della Curva Sud rossonera. Oggi è stata la volta del centrocampista dell'Interche a più riprese è stato citato nelle intercettazioni messe agli atti.Calhanoglu ha ammesso di essersi incontrato con i capi ultrà della Curva Nord Marco Ferdico e Antonio Bellocco negando però di essere mai uscito con loro e le rispettive famiglie (come dichiarato da Ferdico in un'intercettazion ndr.). L'ex-Milan ha anche sottolineato agli inquirenti comeSecondo La Stampa la dichiarazione più importante è stata:dopo che la Curva gli aveva dedicato uno striscione di solidarietà in seguito al terremoto avvenuto in Turchia a febbraio 2023 ("Vicini a Siria e Turchia. Calha uno di noi" era il testo ndr."). In cambio, inoltre, ha confermato di aver anche donato alcune sue maglie da gioco da destinare a iniziative beneficheCalhanoglu in merito alla conoscenza con i capi ultras della Curva Nord e in particolare dell'assassinato Antonio Bellocco ha detto di avere appreso", ma ha confermato anche di non aver "" da parte loro.